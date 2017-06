C’était il y a cinquante ans. Alors musicien professionnel, fan de synthétiseur (c’était totalement nouveau à l’époque) et ayant travaillé pour Georges Harrison, The Doors, Peter Gabriel ou Stevie Wonder, l’Américain Bernie Krauser, avec son complice Paul Beaver, a l’idée, pour alimenter le nouvel album du duo sur le thème de l’écologie, d’aller enregistrer des sons dans la nature. "Mais Paul était du genre ‘geek’ et préférait de loin rester dans le studio, et il ne voulait rien avoir à voir avec le monde extérieur. Alors c’est moi qui suis allé sur le terrain, nous raconte-t-il à présent, derrière ses lunettes teintées de jaune, de passage à Bruxelles (lire ci-contre). Je suis allé dans le parc à quelques kilomètres de chez moi, et j’ai disposé des micros. Il n’y avait aucun précédent ! Personne n’avait fait l’expérience. Mais après, quand j’ai entendu les sons dans mon casque, ça a été magique. Il y avait le son du ruisseau, du vent dans les arbres, les oiseaux - très peu car on était en octobre… Je me sentais super bien, alors que je suis quelqu’un de très anxieux. Je me suis dit : je veux faire cela le reste de ma vie."

Fourmis, anémones de mer, virus…

Et c’est bien ce qu’il a fait. Avec son organisation Wild Sanctuary (du nom du fameux album de 1968), Bernie Krause a constitué une véritable bibliothèque de la nature : il a enregistré plus de 5 000 heures de sons "naturels", provenant de 15 000 espèces différentes, marines ou terrestres. Car, oui, "chaque organisme vivant produit un signal sonore et a un son avec ses propres caractéristiques, comme votre voix est différente de la mienne" , souligne le désormais septuagénaire. Cela va des fourmis, qui créent des vocalisations en frottant leurs jambes contre leur abdomen et communiquent ainsi, en passant par les virus (qui créent un signal unique en se détachant d’une cellule), jusqu’à l’anémone de mer. Lorsqu’elle ne trouve pas de quoi manger après avoir tendu ses tentacules vers la surface, elle émet un son : "En français, cela donne quelque chose comme ‘hè’. Comme un pet ! Les enfants adorent", s’amuse Bernie Krause. Qui poursuit : "Au même titre que leur couleur, leurs mouvements de danse, leur forme ou d’autres caractéristiques de leur comportement, les sons que les organismes émettent jouent un rôle dans leur survie."