Planète L'entrepreneur américain, patron de Tesla et Space X, Elon Musk, travaille pour révolutionner les moyens et le temps de transport. Sa dernière idée en date: la "Big Fucking Rocket"...

Il n'a pas donné beaucoup de détails concernant la technique mais cette fusée permettrait de faire le trajet Paris-New York en 30 minutes.



Elle serait réutilisable et pourrait atteindre les 27.000 km/h. De quoi relier New York à Shanghai en 39 minutes, Hong Kong à Singapour en 22 minutes, Los Angeles à Toronto en 24 minutes, Londres à Dubaï en 29 minutes ou encore New York à Sydney en 49 minutes.

Le but serait également d’emmener ses passagers vers la Lune et Mars. Mais on n'y est pas encore...