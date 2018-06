1

Nash, l’épidémie qui se propage dans nos assiettes

On ne la connaît pas encore très bien. Pourtant, les spécialistes sont formels : on va entendre parler d’elle dans les années à venir. C’est la Nash pour Non Alcoolic Steato Hepatitis. En français : stéatohépatite métabolique ou stéatose hépatique ...