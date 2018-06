La Belgique se dirige vers une sécheresse comme on n’en voit que tous les dix à trente ans. Il fait déjà “extrêmement sec”en Brabant wallon et dans le Hainaut. Aucune mesure restrictive, n'est encore prise, contrairement à la Flandre. Mais dans le Tournaisis et le Brabant wallon, les agriculteurs souffrent.

Depuis ce mardi, les habitants d’Oosterzele en Flandre orientale, n’ont plus le droit de laver leur voiture, arroser leur gazon, et remplir leur piscine. La commune appelle en outre ses habitants à économiser l’eau en réduisant autant que possible leur consommation.

La semaine dernière, les autorités flamandes avaient déjà annoncé une “sécheresse extrême” pour la fin du mois. En région anversoise, l’Agence de la Nature et des Forêts a décrété le code orange pour plusieurs réserves naturelles, ce qui indique un risque d’incendie en raison de la sécheresse.

