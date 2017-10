Planète En Afrique, plusieurs pays sont touchés par la déforestation. C'est le cas du Burkina Faso, où les pluies se font rares.

L'avancée du désert fait fuir les animaux et réduit la fréquence et la quantité des récoltes. Yacouba Sawadogo, 77 ans, aurait pu quitter sa terre, le village de Gourga. Pourtant il a choisi de prendre les choses en main et d'être inventif, comme l'explique France 24.

"Les termites creusent des canalisations qui absorbent l'eau"

Pour retenir l'eau, il a d'abord construit, avant la saison des pluies, des digues sur une petite parcelle. © PRINT SCREEN YOUTUBE Il y a enfoui des graines dans des trous: les zaï. Puis, il y a ajouté du fumier et du compost qui ont attiré des termites.

© PRINT SCREEN YOUTUBE

"Au début, quand je parlais de cette méthode aux gens, ils disaient que j’étais fou, que ça n’allait pas marcher. Le secret de cette méthode, ce sont les termites : elles nous aident beaucoup dans la restauration du couvert végétal. Elles creusent des canalisations qui absorbent l’eau de pluie et au lieu de ruisseler, l’eau stagne. Les termites viennent aussi à la surface du sol pour chercher des feuilles à manger et, tout au long de leurs trajets, elles creusent des petites tranchées permettant au sol d’imbiber davantage d’eau. Et le résultat est là : les plantes poussent naturellement, et nous avons maintenant une grande forêt", assure-t-il.

Sa méthode désormais enseignée

La forêt du Gourga fait désormais plusieurs hectares et Yacouba Sawadogo a popularisé cette méthode qui était pratiquée dans les années 50 par ses aîeux. Elle est aujourd'hui enseignée dans tout le Sahel. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait jamais fait d'études scientifiques... "L’initiative de Yacouba Sawadogo permet d’améliorer le quotidien d’une trentaine de personnes de sa famille, mais au-delà de ça, les populations ont recours à sa forêt pour trouver des espèces de plantes en voie de disparition pour la médecine traditionnelle. Son expérience a d’ailleurs été dupliquée dans la région nord du Burkina avec déjà plus de quatre sites expérimentés. Le mérite de son travail nous convainc qu’on peut faire quelque chose contre l’avancée du désert", explique Moussa Ouédraogo, journaliste pour la radio La Voix du Paysan.

© PRINT SCREEN YOUTUBE



Yacouba recherche des fonds pour continuer à travailler. Selon le Figaro, une autre menace plane sur ce projet. "Un lotissement est en train de détruire cet écosystème. Depuis quelques années, la ville a rejoint le village de Gourga et l'urbanisation a atteint la forêt. Des parcelles à usage d'habitation ont été découpées à l'intérieur de la forêt et les travaux de construction de certaines ont débuté."