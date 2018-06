Planète Voilà des images qui amènent à réfléchir. L'association Animal Rescue vient de diffuser une vidéo choc sur laquelle on voit un orang-outan attaquer les bulldozers qui détruisent sa forêt.

La scène se passe dans la forêt de Kalimantan sur l'île de Bornéo. Suite à cette déforestation, l'espèce est menacée et l'association s'inquiète. "Des scènes comme celle-ci sont de plus en plus courantes. Ces déforestations font que ces populations d'orangs-outans meurent de faim et sont vouées à disparaître", explique sur Twitter Animal Rescue.