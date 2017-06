Un groupe de chercheurs de l’UCL, Purdue University (USA) et l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas) a démontré que la diffusion du parfum de fleurs nécessite un mécanisme actif. Les perspectives qu’ouvrent ces résultats s’étendent entre autres à la climatologie et l’étude des mécanismes d’émission.





Comment font les fleurs pour diffuser leur parfum dans l’air? On pensait jusqu’ici que ces composés odorants, qui attirent autant les insectes pollinisateurs que les fabricants de cosmétiques, étaient diffusés de manière passive. Mais une étude publié vendredi dans la prestigieuse revue “Science”, à laquelle a participé l’UCL, démontre le contraire. Le mécanisme est d’ailleurs bien plus complexe qu'initialement envisagé.

Le mécanisme expliqué

Tout d’abord, les plantes produisent des composés odorants majoritairement depuis les pétales des fleurs. La découverte clé: pour que ces composants soient diffusés dans l’air, un transporteur actif, appelé ABC, est nécessaire. Ces transporteurs moléculaires se retrouvent dans tous les êtres vivants, et sont très impliqués dans la réponse aux stress.

L’un des chercheurs de l’UCL faisant partie de l’équipe, François Lefèvre, explique: « Lorsqu’elles se font attaquer par un pathogène, ou si elles souffrent de sécheresse, par exemple, les plantes peuvent émettre des molécules dans l’air afin de communiquer cette menace aux autres plantes qui les entourent afin de les ‘prévenir’ de développer les mécanismes pour y résister. Ces mécanismes de communication biochimiques sont essentiels pour la survie des plantes. Il est donc important de comprendre les acteurs moléculaires qui régulent ces phénomènes. »

Ces molécules odorantes ne sont donc pas diffusées de façon homogène par toutes fleurs. La rose, par exemple, diffuse ses parfums le jour, tandis que la pétunia le fait en soirée et durant la nuit. La raison? Les insectes pollinisateurs qui visitent les pétunias sont majoritairement nocturnes.

Ce n’est qu’un début

Les perspectives qu’ouvrent ces résultats ne se limitent pas qu’aux fleurs. Au contraire, elles s’étendent jusqu’à la climatologie, l’étude des mécanismes d’émission et le domaine de l’ingénierie métabolique. Par exemple, les résultats peuvent servir de base à l’étude des mécanismes d’émission de composés volatils par d’autres êtres vivants comme les microbes, les insectes ou même par notre propre organisme. De plus, lorsque ces molécules sont dans l’air, elles servent de noyaux de condensation nécessaire à la formation des nuages. Cette découverte permettra donc de développer des modèles météorologiques plus précis. Les chercheurs de l’UCL, eux, se concentrent désormais sur d’autres transporteurs ABC, car cette famille de compte pas moins 120 variantes chez les plantes dont les rôles doivent encore pour la plupart être déterminés.