La réputation de Monsanto, le géant des pesticides et des OGM, est au plus bas dans l'opinion publique. Face aux interdictions d'utilisation du glyphosate, la firme attaque en justice. Et pour soigner son image, elle engagerait des trolls pour inonder les réseaux sociaux.





Les 2 et 3 juin 2017, une enquête du “Monde” révélait la campagne de dénigrement, menaces et pressions de la part de Monsanto, le géant des pesticides, envers le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC), une agence des Nations Unies. Le 20 mars 2015, le CIRC a déclaré le glyphosate, principe actif de l’herbicide Round’Up de Monsanto, génotoxique, cancérogène pour l’animal et cancérogène probable pour l’homme. “Nous avons déjà été attaqués par le passé, nous avons déjà subi des campagnes de dénigrement, mais nous sommes cette fois la cible d’une campagne orchestrée, d’une ampleur et d’une durée inédites”, a expliqué Christopher Wild, directeur du CIRC, au “Monde”.

Le glyphosate, herbicide le plus vendu au monde et la plupart du temps en vente liée avec des semences génétiquement modifiées qui le tolèrent, est au centre de plusieurs polémiques. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu de son côté que le glyphosate ne représentait pas de danger.

Face à ces doutes, des ONG telles que Greenpeace ou Friends of the Earth appellent à l'interdiction du glyphosate, les militants anti-OGM multiplient les actions et des voix s’élèvent parmi la société civile pour encourager les responsables politiques à appliquer le principe de précaution. Une initiative citoyenne, pétition qui a recueilli plus d’un million de signatures, pour l’interdiction du glyphosate en Europe a été enregistrée par la Commission européenne au mois de janvier 2017.