Il fera chaud et ensoleillé mardi avec des températures maximales entre 23 degrés à la côte et 30 degrés dans le centre du pays. En outre, le vent sera faible à modéré. Ces conditions météorologiques, couplées à l'accumulation des polluants les jours précédents, entraîneront des concentrations élevées d'ozone, avertit la Cellule interrégionale de l'environnement (CELINE) dans son nouveau bulletin.

Les concentrations devraient être plus élevées que lundi avec un risque de dépassement local du seuil européen d'information de 180 µg/m³. Les concentrations maximales prévues devraient être comprises entre 125 et 180 microgrammes par mètre cube d'air (µg/m³). Le seuil européen d'information de 180 µg/m³ risque d'être dépassé localement, surtout dans le centre et l'est du pays, selon CELINE.

Demain/mercredi, le temps sera à nouveau chaud avec des températures qui pourraient atteindre 30 degrés en Campine. Le temps sera également ensoleillé avec des passages nuageux. Le vent faiblira. Les concentrations d'ozone pourront encore augmenter avec un risque de dépassement du seuil européen d'information de 180 µg/m³, surtout dans l'est du pays. Les concentrations maximales prévues devraient atteindre 100 à 200 µg/m³.