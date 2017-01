Planète Tout le monde avait les yeux tournés vers Ostende, en ce milieu de journée, précisément à 13 heures 37. La méga-tempête du vendredi 13 serait-elle au rendez-vous ? On craignait d'assister à l'une des plus grosses tempêtes de ces 50 dernières années. Bonne nouvelle, cela ne s'est pas du tout passé comme on le redoutait. Alors qu'on craignait une marée haute de 6 mètres 10 voire de 6 mètres 20 à Ostende, elle n'a été que d'un peu plus de 5 mètres 20. Loin de la cote d'alerte " tempête dangereuse", fixée à 5 m 90. Ces chiffres indiquent la différence avec le niveau de référence de la mer en Belgique, et non la hauteur des vagues.Ce que l'on craignait, c'est que l'heure de la marée haute "de vive eaux" qui n'a lieu que deux fois par mois et est toujours particulièrement haute (et prévue aujourd'hui à 13 h 37), coïncide exactement avec le pic de surélévation de la mer, entraîné celui-là par la météo, en particulier par les vents violents que l'on connaît actuellement au Nord de la mer du Nord. Comme certains modèles le laissaient présager, ce rendez-vous à risques n'a pas eu lieu. Et ce à cause d'une météo un peu surprenante."La marée haute à Ostende a finalement été de 5, 23 m TAW (Ndlr: au-dessus du niveau de référence)" , commente Sébastien Legrand, expert à l'Unité de gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord. Cela peut sembler peu par rapport à nos prévisions de mercredi et de jeudi matin, mais cela correspond à nos dernières prévisions de ce matin. La différence s'explique par le fait que la dépression de tempête redescend de l'Ecosse un peu plus lentement que prévu plus tôt cette semaine."Cela dit, un pic de surélévation créé par la météo aura bien lieu mais plus tard, et à un moment moins susceptible de créer des inondations. "Nous attendons toujours un pic de surcote exceptionnel (surge) de près de 2m mais il aura lieu vers 8 heures ce soir en même temps que la marée basse."

"Si ce pic avait eu lieu 6 heures plus tôt, nous aurions bel et bien eu la marée tempête la plus importante des 50 dernières années. Mais la situation météorologique était compliquée à prédire", continue Sébastien Legrand.

La marée haute de cette nuit devrait quant à elle atteindre les 5.6m TAW, peut être même un peu plus. Et des vagues de deux mètres sont encore attendues jusqu'à samedi.