Cette démarche s'inscrit dans le projet Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) qui encourage chaque personne intéressée par la science à y contribuer.





La Nasa est tout de même un peu pointilleuse. Pour chaque photo, il faut prendre note de plusieurs détails comme l'heure, la date, les coordonnées géographiques, la couleur du ciel, le type de visibilité, etc.





Si vous voulez participer à cette expérience, une application mobile, Globe Observer, a même été mise au point (disponible sur Android et iOS ). Elle aide à répertorier les photos et à les stocker dans la base de données de l'agence spatiale. Si vous prenez une photo au même moment qu'un satellite au-dessus de votre tête, la Nasa vous enverra un mail avec ce point de vue depuis l'espace à titre de comparaison.





Outre le côté esthétique, vos photos des nuages dans chaque région de la planète auront également une valeur scientifique.