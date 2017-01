L’heure de "Blade Runner" ou de "Matrix" n’a pas encore sonné, mais celle de la voiture sans conducteur semble bel et bien arrivée. Le développement de plus en plus rapide de la robotique incite les députés européens à s’interroger sur le cadre légal qui devrait voir le jour pour répondre à ces évolutions. Eclairage en compagnie de l’eurodéputée socialiste Mady Delvaux, coordinatrice d’un rapport sur le sujet qui sera prochainement soumis au vote de l’hémicycle.

Quels sont les enjeux prioritaires posés par le développement de la robotique ?

Si l’on veut s’assurer que les choses se passent bien, tant pour l’industrie que les consommateurs, il faut garantir la sécurité. La question de la responsabilité découle évidemment de cela et elle va se poser incessamment avec l’arrivée sur le marché des véhicules autonomes. A moyen et long terme, je pense aussi que les questions sociétales se poseront. On va voir arriver des robots de toutes sortes : des grands, des petits, certains dédiés au transport, d’autres à l’agriculture, à la médecine, au secteur des services… Cela va toucher tous les aspects de la vie. Il est donc nécessaire de lancer un débat pour créer un cadre sociétal, légal et éthique, et décider quelle sera notre manière d’interagir avec les robots de façon à s’assurer que ce formidable acquit technologique serve l’humanité. Je suis convaincue que si nous ne le faisons pas en Europe, cela se fera ailleurs et nous importerons des produits d’autres continents.