Depuis le 1er octobre 2009, il n’est plus question de détenir n’importe quel mammifère comme animal de compagnie en Belgique. Fini donc les lions ou tigres ou les singes dans les jardins des particuliers. Depuis cette date, il existe une liste officielle des mammifères qui peuvent être détenus en Belgique. Cette liste a été rédigée pour éviter que des animaux qui présentent des besoins trop spécifiques ou qui sont trop dangereux puissent être détenus par tout un chacun. "L’espèce doit être facile à détenir et à loger, sans que ses besoins essentiels ne soient affectés; elle ne doit pas être de nature agressive ou dangereuse et ne doit comporter aucun risque pour la santé humaine. Il faut en outre que l’espèce ne soit pas capable de survivre dans la nature et d’y constituer un danger pour la faune indigène", indique le ministère wallon du Bien-être animal.

Malgré ces critères relativement stricts, la liste réserve tout de même quelques surprises.

