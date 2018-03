L'eau en bouteille de nombreuses grandes marques à travers le monde est contaminée par de minuscules particules de plastique, selon une étudemenée par des scientifiques américains, pour Orb Media.

Des chercheurs ont testé l'eau de plus de 250 bouteilles dans neuf pays (Brésil, Chine, Etats-Unis, Inde, Indonésie, Kenya, Liban, Mexique, Thaïlande), sous la conduite de Sherri Mason, professeure à l'université de l'Etat de New York à Fredonia, selon un résumé de l'étude publié mercredi sur la plateforme journalistique à but non lucratif Orb Media.

Du plastique a été trouvé dans 93% des échantillons d'eau en bouteille de plusieurs marques comme Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, Aqua, Aquafina ou Dasani. Des marques comme Evian, San Pellegrino, et Nestlé Pure Life, se trouvent aussi dans les rayons des magasins belges. Sommes-nous alors concernés ? S'agit-il de la même eau et des mêmes bouteilles ?