Alain Hubert et son équipe passent l’été austral à la station polaire Princesse Elisabeth. Ils rapportent de nombreuses "preuves" de la mauvaise volonté de la secrétaire d’Etat Elke Sleurs. Mais, avant tout, il s’agit de travailler pour remettre la station en état et accueillir les scientifiques.





Alain Hubert et son équipe ont retrouvé leurs quartiers dans la station polaire Princesse Elisabeth. Ils nous racontent qu’ils découvrent "de jour en jour les conséquences de l’amateurisme et de la négligence de l’équipe dépêchée par l’Etat l’année précédente".

Rappelez-vous. Lors de la campagne 2015-2016, l’explorateur francophone est mis hors-jeu par la secrétaire d’Etat Elke Sleurs (NVA). Il ne peut pas assurer la gestion de la station polaire ni accueillir de missions scientifiques. Le gouvernement envoie sa propre équipe en remplacement : des experts, dont quatre anciens collaborateurs d’Alain Hubert qui semblent avoir retourné leur veste, accompagnés de militaires. Dans la presse belge, l’explorateur est notamment accusé de pillage et de banditisme. La Fondation polaire internationale (IPF) dont il est le président est, elle, soupçonnée de conflits d’intérêts.

Depuis l’année passée, on connaît cependant un revirement de situation. Face à l’Etat belge, Alain Hubert et l’IPF engrangent les succès judiciaires. La cour d’appel de Bruxelles dément les accusations de pillage et de banditisme. En septembre dernier, le Conseil d’Etat suspend l’arrêté royal de 2015 visant à rompre le partenariat qui lie la Belgique et l’IPF.

Donc, au début de cet été austral, Alain Hubert, 63 ans, apparemment inusable, prépare une nouvelle fois ses valises pour le désert de glace.





Des défis titanesques

Quelques jours après son arrivée, l’explorateur donne quelques nouvelles dans un e-mail essentiellement composé de communications techniques : "Il est difficile de savoir où donner de la tête quand on n’est que neuf personnes pour abattre un travail d’une telle ampleur. Plus de 150 000 m³ de neige ont déjà été dégagés pour remettre la base, ses dépendances ainsi que les alentours (chemins balisés, piste d’atterrissage de secours, etc.) en état. Tant les bâtiments que les véhicules ont été délaissés durant l’expédition précédente, de sorte que c’est l’ensemble des ressources de la base (y compris le matériel scientifique) qui s’est dégradé et demande une maintenance urgente. Cette situation est ahurissante…"





