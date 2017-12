Série 2/4 Les animaux, loin d’être bêtes...

Capables d’émotions, de mémoire, de transmettre une culture, d’utiliser des outils et même de langage, les animaux font preuve de comportements intelligents. La Libre se plonge dans les dernières découvertes en la matière et explore leurs impacts... sur l’être humain. Aujourd’hui : Au fond, c’est quoi l’intelligence ? Retrouvez nos précédents épisodes sur lalibre.be

De “bête comme une oie”, faudrait-il passer à “intelligent comme une corneille” Ou à “génial comme un casse-noix de Clark” ? Et si on qualifie les animaux d’intelligents, au fond, qu’entend-on par “intelligence”? “L’intelligence est une fonction comportementale qui va permettre à un organisme de s’adapter à son environnement, pour apporter des solutions à des problèmes nouveaux, par exemple, le tout pour en tirer un bénéfice, répond la biologiste Emmanuelle Pouydebat (CNRS), qui vient de publier l'ouvrage "L'intelligence animale" (Odile Jacob). Sachant que le meilleur bénéfice qu’un organisme puisse trouver, c’est la survie. On n’y pense pas forcément au quotidien, mais pour les animaux, le principal enjeu, c’est de se reproduire et de survivre.”