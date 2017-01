En Italie, ce vendredi, les pompiers ont secouru huit personnes dont deux fillettes dans l'hôtel dévasté mercredi par une avalanche.

Le premier contact a eu lieu peu après 11h00 (10h00 GMT) et les pompiers ont pu parler à plusieurs reprises avec des personnes qui se trouvaient encore sous les décombres. Un total de huit survivants dont deux fillettes ont été extraits des décombres de l'hôtel Rigopiano. "Les fillettes sont petites, elles ont 5 ou 6 ans", a déclaré à l'AFP Marco Bini, un responsable des secouristes de la police, précisant que les survivants avaient été retrouvés dans la cuisine de l'hôtel. Les secouristes ont creusé toute la nuit dans la neige.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une avalanche a dévasté un hôtel abritant près d’une trentaine de personnes, dans une zone de montagne isolée en Italie proche de celle touchée par plusieurs séismes.

"Je suis sain et sauf parce que j’étais sorti prendre quelque chose dans la voiture", a déclaré l’un des survivants, Giampiero Parate à la télévision Rai. Enseveli par l’avalanche, cet homme de 38 ans a réussi à s’extraire et à gagner sa voiture, où les secours l’ont retrouvé et transporté à l’hôpital. Mais son épouse et leurs deux enfants étaient toujours sous les décombres.

Amas de neige, de roches et de débris

Selon le registre de l’hôtel Rigopiano, situé près de Farindola, dans les Abruzzes, il y avait mercredi 20 clients et huit membres du personnel. La neige, qui atteint deux mètres par endroits, a complètement isolé l’hôtel. Les premiers secouristes, arrivés à ski dans la nuit de mercredi à jeudi, ont commencé à déblayer à la pelle, tandis que la colonne mobile des secours, se frayant lentement un chemin dans la montagne, est arrivée en fin de matinée jeudi aux abords de l’hôtel. Selon les images aériennes des pompiers, l’hôtel est presque entièrement recouvert de neige. Des images de l’intérieur fournies par les secouristes montrent le hall et des couloirs par endroits vides et apparemment intacts, par endroits emplis d’amas de neige, de roches et de débris. Selon le président de la province, Antonio Di Marco, l’avalanche, frappant l’hôtel de plein fouet, l’a déplacé d’une dizaine de mètres.

Un lien entre le séisme et l’avalanche ?

Farindola se trouve à une centaine de kilomètres de la région d’Amatrice, touchée mercredi par une série de fortes secousses sismiques. Il était encore impossible de savoir si cette avalanche a été déclenchée par l’une de ces secousses, fortement ressenties à Rome, à près de 180 km d’Amatrice, et dans tout le centre de la péninsule. Cette série de secousses, dont quatre allant d’une magnitude de 5,2 à une de 5,7, a réveillé dans une zone touchée actuellement par des chutes de neige historiques le traumatisme des séismes plus puissants d’août et d’octobre.

"Un séisme produit régulièrement des glissements de terrain", explique Michel Van Camp, sismologue à l’Observatoire royal de Belgique, "une avalanche est encore plus facile à déclencher. Je ne serais pas surpris que le séisme dont l’épicentre était situé à une soixantaine de kilomètres ait causé cette avalanche. Il a en tout cas déstabilisé le manteau neigeux." Plusieurs heures d’intervalle entre les secousses et l’avalanche n’étonneraient pas non plus le sismologue : "Le manteau neigeux peut commencer à glisser de manière imperceptible puis le mouvement s’accélère. Mais quand je vois cet hôtel au pied d’une montagne assez abrupte, je me demande si on avait pris toutes les précautions nécessaires… Le séisme est-il la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ou aurait-il débordé tout seul de toute façon ?" Impossible à déterminer pour l’instant.