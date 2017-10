Production locale, traçabilité, tissu durable et de qualité, pantalon qui porte un prénom… Avec Made & More, la jeune créatrice liégeoise Stéphanie Fellen veut bousculer la mode en vendant des vêtements et des accessoires uniquement fabriqués en Europe, dans le respect de l'environnement et de l'humain. Et les idées ne lui manquent pas… #Inspire a poussé les portes de son "studio".

© Alexis Haulot