Imaginez une maison dont la façade en briques se démonte quasiment sans outil. Imaginez un immeuble de bureaux dont la moquette, fournie et entretenue dans le cadre d'un contrat de leasing, peut être facilement enlevée et entièrement recyclée pour donner vie à un nouveau tapis de sol. Imaginez des cloisons qui se démontent et se déplacent simplement pour agrandir un espace ou transformer un bureau en chambre… Ce n'est plus un fantasme d'ingénieur.





© IPM