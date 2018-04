Quand les jeunes se projettent en 2050 et deviennent les acteurs de la transition bas carbone, ébauchant des scénari aussi futuristes que réalistes. C'est le défi que leur posent les "coachs climat" de l'association "GoodPlanet" à l'aide d'un outil interactif et innovent. Agriculture, alimentation, industries, gestion des énergies ; tous les leviers sont passés au crible pour comprendre les grands enjeux des changements climatiques et le rôle de chacun dans la société de demain.

© Olivier Papegnies/Collectif Huma