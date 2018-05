1 Vidéo

Comment recréer, en dix ans, un écosystème centenaire ? Cette technique pourrait remettre la nature dans nos villes

En recréant de petits espaces forestiers partout où c'est possible, l'entreprise Urban Forests entend démontrer que l'on peut concilier nature et activités humaines afin de remettre un peu de "vert" dans nos vies quotidiennes. Armés de pelles et de ...