Un petit coup de main qui crée du lien. Telle est en substance la philosophie du réseau « Donner de la Vie à l’Âge », qui sera sur les rails à partir de ce lundi 2 octobre.

Partant du constat que la population wallonne ne rajeunit pas et que le vieillissement rime trop souvent avec isolement, même entre voisins, l'ASBL Senoah lance un nouveau dispositif qui a pour objectif de faciliter et de développer les relations d'entraide et de solidarité entre les personnes de plus de 60 ans.

Un numéro gratuit

Les seniors en recherche d'un coup de pouce pourront formuler leur demande auprès du numéro vert 0800 17 500. L'équipe de Senoah se chargera de réceptionner ces appels et de rechercher dans les structures existantes à proximité du lieu de résidence du demandeur s'il existe une possibilité d'y répondre. Dans la négative, elle se tourneront vers le propre réseau de bénévoles de l'association pour effectuer le service souhaité.

De leur côté, toutes les personnes âgées d’au moins 60 ans qui souhaitent consacrer un peu de leur temps à d'autres seniors sont invitées à se manifester auprès de l'association via le numéro 081 22 85 95. Le but est donc de centraliser les demandes, mais également de recenser l'offre dans une base de données rassemblant toutes les initiatives du même type qui sont déjà en place - que ce soit à l'échelle locale ou régionale - afin de tisser un véritable réseau « coup de pouce ».

Des petits services du quotidien

« Les coups de main en question ne concernent que des petits services du quotidiens qui ne demandent pas énormément de temps, explique Gaëlle Gallet, coordinatrice de l'opération. Il ne s'agit pas d'effectuer des soins médicaux ou d'aller réaliser des travaux lourds dans la maison d'un senior, par exemple. Ce sont plutôt des choses comme remonter des bouteilles d'eau de la cave, aller se promener ou encore simplement passer un moment à papoter. En soi, c'est surtout un prétexte pour créer des rencontres et rompre la solitude dans laquelle se trouvent certaines personnes âgées. »