Et si les déchets d'une PME servaient de matière première pour une autre ? Et si un tel système d'échange favorisait la réutilisation et le recyclage plutôt que l'incinération, réduisait les transports inutiles… ? Des entreprises d'un zoning de la région liégeoise ont tenté cette expérience d'économie circulaire. Après plusieurs mois, elle laisse entrevoir de belles perspectives… malgré certains obstacles. #Inspire a pu s'en rendre compte.

© Elodie Ledure