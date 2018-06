Une activité physique adaptée aux personnes âgées et aux malades chroniques constituerait "le" médicament du siècle. Essentielles pour maintenir l'autonomie et la qualité de vie, ces activités sont aussi moins coûteuses qu'un traitement. Ce jour-là, on prévient les chutes. Les muscles et les neurones chauffent, les rires fusent. Reportage.

© PAPEGNIES OLIVIER