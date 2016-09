Kassem, chercheur syrien réfugié en Belgique : "Ce n'est pas la fuite des cerveaux, mais leur sauvetage"

Planète

Pour arriver en ce mois de septembre dans son laboratoire à la Faculté polytechnique, sur le campus bruxellois du Solbosch à l’ULB, il aura franchi de nombreuses étapes et aura parcouru ce qui ressemble à un demi-tour du monde. Mais Kassem Alsayed Mahmoud, 42 ans, est ravi d’être là. Pendant trois ans, entre 2012 et 2015, il n’a plus pu exercer son métier de chercheur. "Un chercheur qui arrête de chercher, c’est comme quelqu’un qui n’a plus d’oxygène. J’étouffais", se souvient ce spécialiste des procédés biotechnologiques alimentaires.

Jusqu’en juillet 2012, Kassem Alsayed Mahmoud était assistant à l’Université Al-Furat, dans la ville de Deir Ezzor, dans l’est de la Syrie. Mais l’enseignant-chercheur a décidé de fuir le pays, pour échapper au service militaire obligatoire. "Mon service était terminé, mais quand la révolution a commencé, le régime a voulu nous garder au service militaire pour une durée indéterminée. Moi, j’étais contre ce régime dictateur, qui en plus commençait à bombarder les civils ! Mais si je restais dans le pays, j’étais massacré tout de suite par les forces d’Assad." Arrivé en Turquie, il cherche du travail, sans succès car il ne parle pas la langue. Il quitte alors la Turquie pour le Qatar, sans plus de chance. A présent, il en sourit : "Le Qatar, c’est le pétrole, la construction et le management, pas trop la production alimentaire !"