D'abord, je suis content qu'ils aillent bien ! Oui, ils ont dû avoir peur parce que c'est un moment qui est déjà impressionnant. Cette grosse lumière rouge qui s'allume, c'est la dernière chose qu'on a envie de voir ! La fusée a bien fonctionné - enfin le système de sécurité a bien fonctionné - ils sont revenus sur Terre, même si c'était un peu rock n'roll. Cela fait depuis 1975 qu'on n'a plus eu de soucis avec le lanceur Soyouz. C'est la loi des grands nombres : si on fait autant de lancements, même si on fait tout ce qu'on peut pour que cela se passe bien, un jour, il y a des chances pour que ça se passe un peu moins bien, et c'était eux.





© BAUWERAERTS DIDIER



Mais il y a eu un précédent, avec cette fuite dans la paroi de l'ISS récemment... Est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans cette vieille ISS et les vaisseaux spatiaux qui y sont reliés ?



Oui, je pense qu'on peut s'y fier. L'ISS en elle-même elle va bien. La fuite était elle aussi dans un vaisseau Soyouz, malheureusement, mais qui était attaché à l'ISS. Il y a des modules qui ont été lancés fin 2011-2010 - c'est vraiment la date de la fin (de l'assemblage) de la station - et il y a des modules qui ont été lancés il y a un peu plus longtemps, mais tout cela va bien. Le lanceur Soyouz, c'est de la technologie plus ancienne, mais en même temps, on l'aime bien à cause de sa fiabilité justement. Tout ce qui est ancien est fiable dans le spatial. On n'intègre pas les dernières technologies tout de suite avec des grands écrans plats, des touchscreens etc. Nous, on est un petit step en arrière, parce qu'on veut que les choses soient prouvées et fonctionnent dans un environnement extrême. Je ne pense pas que cela remet en question la fiabilité de l'ISS. De toute façon, on étudie de manière technique la possibilité de la prolonger. Et si la réponse est non, on ne la prolongera pas.



Et vous, justement, c'est votre ambition de retourner là-haut ?



Oui, moi, j'aimerais bien. Là-haut, la vie est belle - enfin je ne sais pas si on peut dire belle, car ce sont des conditions de vie de camping un peu difficile ! - mais on a un sens de la mission. On se lève tous les matins et a un emploi du temps rempli, mais on bosse, on a une chose dont on se préoccupe et tout le reste est secondaire. Ici sur Terre, - du moins depuis mon retour - je trouve que ma vie est davantage variée, avec davantage de choses à faire à droite à gauche. J'ai moins ce sens de la mission. Quand on est dans la station spatiale, c'est comme avoir des superpouvoirs : on flotte, on vole, on peut porter des charges immenses... Et puis quand on revient sur Terre, oh, tout de suite, c'est comme avoir perdu ses pouvoirs. On a envie de les retrouver !