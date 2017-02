Les députés européens pressent la Commission européenne de prendre rapidement des mesures pour protéger l'Arctique. Le changement climatique a modifié la géographie de la zone, qui fait l'objet d'un intérêt commercial et géopolitique croissant. La Russie, par exemple, a renforcé sa présence militaire dans la région, ce qui laisse présager l'émergence de nouvelles tensions.





Les parlementaires européens veulent "des actions"

Il y a encore quelques années, la glace rendait l’océan Arctique pratiquement inaccessible. Maintenant que cette glace fond, de nouvelles voies maritimes sont à portée de navires et les ressources naturelles de la zone suscitent de plus en plus de convoitises (lire ci-dessous). Trop de convoitises selon les parlementaires européens des commissions "Environnement" et "Affaires étrangères", qui pressent la Commission européenne de prendre des mesures de protection.

Intérêt chinois et indien

Dans un rapport adopté mardi, les députés s’inquiètent notamment de la militarisation de la zone par la Russie, et des tensions géopolitiques que cela pourrait générer avec les Etats-Unis, le Canada, la Norvège, l’Islande et le Danemark, qui revendiquent tous une part de souveraineté sur la région. "La Russie n’a cessé d’accroître sa présence militaire depuis plusieurs années", constate le député libéral estonien et co-rapporteur, Urmas Paet. "Des bases militaires sont construites, d’autres sont rouvertes, e t des puissances comme la Chine et l’Inde manifestent elles aussi un intérêt de plus en plus évident. Le rôle de l’Union européenne est de s’assurer que le développement de la région sera fait de manière durable et respectueuse du droit internationa l."

Sur papier, on ne peut que se féliciter de cette démarche européenne entamée dans le courant de l’année 2016 par la Haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères. Dans les faits, en revanche, il est permis de se demander comment l’UE va bien pouvoir peser sur un pays comme la Russie. "Le rôle de l’Europe est un peu particulier", reconnaît Urmas Paet. "Nous sommes directement concernés car trois de nos Etats membres font partie du Conseil de l’Arctique et car l’Union européenne est présente avec un statut d’observateur. Nous avons donc notre mot à dire. La première chose à accomplir est de faire reconnaître officiellement par la Commission européenne que l’Arctique fait face à des risques réels en matière de sécurité. Jusqu’ici, la Commission s’est essentiellement concentrée sur les questions environnementales et scientifiques, elle n’a pas encore reconnu l’importance de la question sécuritaire. Le faire nous permettra enfin de mettre en place une stratégie globale qui intègre tous les aspects du problème."