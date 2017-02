L’Homme se considère depuis des millénaires comme une espèce supérieure, un animal doté de facultés exceptionnelles et uniques - comme la parole et la raison - qui bénéficie à ce titre d’un statut privilégié.

Pourtant, depuis plusieurs années, cette prétendue supériorité de l’homme sur l’animal ne cesse d’être remise en question. Portés par des auteurs comme Sue Donaldson, Will Kymlicka ou plus récemment Aymeric Caron, les "Antispécistes" se font une place de plus en plus importante dans le débat philosophique et politique où ils défendent bec et ongles l’idée que tous les êtres vivants doivent être traités avec les mêmes égards. L’Université libre de Bruxelles (ULB) consacrera dès février quatre "cours" à cette question, donnés par le chercheur américain Justin E.H. Smith.









"Il y a 10 000 ans, les animaux étaient nos égaux"

Où commence notre relation à l’animal ?

Le point de départ est le suivant : nous ne savons pas vraiment ce qu’est un animal. Nous en parlons comme si c’était quelque chose de très clair, mais en réalité, on ne sait pas. Si vous essayez d’expliquer à quelqu’un ce qu’est un lion, c’est assez simple, car c’est un animal relativement facile à antropomorphiser. Mais si vous devez le faire avec une méduse, c’est déjà beaucoup plus compliqué. Sans même parler de l’Homme lui-même.

Qu’en est-il de l’Homme justement ? S’est-il un jour considéré comme "un animal comme les autres" ?

Avant la révolution agricole - il y a environ 10 000 ans - les chasseurs-cueilleurs avaient un rapport tout à fait différent à cette question. L’homme et l’animal faisaient partie d’une même communauté. Ils n’étaient pas limités par des frontières entre les espèces. Les animaux étaient nos parents, ils étaient considérés comme nos égaux.

Avec la révolution agricole et l’arrivée du pastoralisme, de la domestication, on a commencé à percevoir les animaux non plus comme nos égaux, mais comme nos subordonnés. Et depuis, l’Homme estime qu’il y a une différence entre lui et tous les autres animaux. Il se voit comme un être à part et trouve toute une série de justifications pour expliquer cet abîme ontologique. L’élément le plus fréquemment évoqué est le fait que l’Homme soit le seul animal rationnel. Nous sommes dotés de raison et d’une capacité de langage qui reflète cette raison intérieure. C’est l’apanage de l’homme et donc, ce qui nous différencie de tous les autres animaux.