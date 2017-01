L’ingénieur Jean-Yves Le Gall est le président de l’agence spatiale française, le Cnes, mais aussi, depuis peu, celui de la Fédération internationale d’astronautique (IAF). Celle-ci réunit agences spatiales, chercheurs et entreprises privées qui travaillent et rêvent au voyage dans l’espace et bien sûr… vers Mars. Il a rencontré "La Libre" à l’occasion de son passage à Bruxelles, pour la Conférence spatiale européenne. Et il martèle que désormais Mars n’est plus un rêve, mais la réalité. Et l’Europe doit en être partie prenante.

L’Europe vient de décider de lancer une mission robotique sur Mars en 2020 (lire par ailleurs). Indispensable? C’est une question de puissance politique ?

Tout d’abord, Mars a été habitable, c’est la seule planète du système solaire dans le cas. Il y a des milliards d’années, il y a eu de l’eau sur Mars, il n’y a qu’à voir aujourd’hui les reliefs qu’on observe, avec les plaines, les canyons, les anciens lacs… La question est de savoir si Mars a été habitée. Donc ce qu’on cherche, ce sont des vestiges de la vie ancienne sur Mars. Je peux vous dire que si on trouve demain dans le sous-sol de Mars des vestiges de bactéries, d’une vie ancienne, certains sujets qui font la Une des journaux en ce moment passeront à la dernière page ! Toutes les nations spatiales - ou les groupes de nations spatiales - vont vers Mars. C’est impossible que l’Europe n’y soit pas. C’est une question de jouer dans la cour des grands ! C’est une affirmation politique, si vous voulez, et avec en plus, un intérêt scientifique très fort.

Ce qui fascine encore plus le public, ce sont les missions habitées. C’est pour bientôt ?

(...)