Gaia a filmé en caméra cachée six élevages de poulets en Flandre : "Les animaux sont à l'agonie, boîteux et déformés"

Entre octobre et décembre 2017, Gaia a filmé en caméra cachée les conditions de vie des poulets dits "de chair" dans six élevages flamands. Voici le constat que l'ASBL dénonce : animaux à l'agonie, boiteux et déformés ; brûlures de la plante des ...