L’interminable calvaire de Bagan (PHOTOS)

L’Italie n’est malheureusement pas le seul pays dont la terre a tremblé mercredi dernier. Quelques heures après "La Botte", la Birmanie était à son tour frappée par un séisme de magnitude 6,8 dans la région de Magway, où un homme et deux jeunes filles ont perdu la vie. Ressentie jusqu’à Bangkok (Thaïlande) et Calcutta (Inde) la secousse a ébranlé trois écoles, un hôpital, et plusieurs bâtiments de Rangoun pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de là.

Compte tenu de sa magnitude, le tremblement a fort heureusement fait peu de victimes. Le bilan du séisme aurait donc pu sembler relativement léger, si celui-ci n’avait pas lourdement endommagé dans la foulée près de 397 temples et pagodes sur le site historique, archéologique et touristique le plus important du pays : Bagan. "Plusieurs centaines de monuments ont été partiellement détruits", confirmait à "La Libre" l’une des responsables du bureau de l’Unesco à Bangkok, Hanh Duong Bich, au lendemain du séisme. "Enormément de fresques murales se sont retrouvées à terre et des murs entiers se sont écroulés, mais il est encore trop tôt pour faire un bilan. Il faudra plusieurs semaines pour évaluer précisément la situation et envisager une reconstruction."

Un premier séisme en 1975

Si l’Unesco et la Ligue nationale pour la Démocratie d’Aung San Suu Kyi - arrivée au pouvoir en Birmanie en novembre 2015 - prennent autant de précautions aujourd’hui, c’est qu’ils veulent à tout prix éviter de répéter les erreurs du passé : cinquante ans de gestion catastrophique du site par la junte militaire.

