Les automobilistes qui empruntent le ring en direction de Bruxelles ou de Waterloo sont intrigués par le chantier d’envergure qui cause quelques embarras de circulation à hauteur de Groenendael. La construction de l’écoduc, un pont pour animaux, fait partie d’un projet plus global (Life-Ozon) dont l’objectif est le décloisonnement des espaces naturels.

La forêt de Soignes est sillonnée de routes secondaires, d’une autoroute, d’un chemin de fer et du ring très large sur une longueur de plus de 10 kilomètres. Autant de frontières infranchissables pour la faune. Cet écoduc constitue l’infrastructure la plus visible mais d’autres passages ont été aménagés. "Nous avons déjà construit 3 tunnels en dessous du ring et rénové 18 tunnels, explique Yoeri Bellemans, responsable du projet à l’Agence flamande pour la nature et la forêt. Nous avons aussi construit une passerelle reliant les canopées appuyée sur les panneaux de signalisation pour les écureuils et les martres. La forêt est comme un puzzle dont nous essayons de rassembler les morceaux pour reconnecter l’habitat morcelé des animaux."

1. Pourquoi les animaux doivent-ils traverser ?

Quel est l’intérêt de faire passer les bêtes de l’autre côté de la route ? "Pour la biodiversité, répond Yoeri Bellemans. C’est une question de biogénétique." Pour favoriser la reproduction et les échanges, les animaux doivent pouvoir se déplacer et se rencontrer. Aujourd’hui, des sous-populations d’une même espèce se retrouvent coincées à quelques mètres l’une de l’autre.

2. Pourquoi construire un pont si large ?

(...)