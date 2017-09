Le Nasa Earth Observatory a publié des clichés pris depuis l'espace montrant les effets dévastateurs de l'ouragan Irma sur les îles des Caraïbes.

Le satellite d'observation de la Terre appelé Landsat 8 a capturé les photos ci-dessous. Celles de gauche ont été prises le 25 août, celles de droite le 10 septembre. Autrement dit, avant et après le passage de l'ouragan Irma.

© nasa Virgin Gorda, une île de l'archipel des îles Vierges.

L'on remarque directement que l'île est passée du vert au brun. "Il y a plusieurs raison possibles", peut-on lire sur le site de l'observatoire qui se charge de répertorier toutes les photos de la Terre. "La végétation tropicale luxuriante a pu être arrachée par les vents laissant le satellite prendre des photos du sol nu. Ou alors le souffle salé relâché par l'ouragan peut avoir desséché les feuilles toujours présentes sur les arbres."

L'océan aussi a changé de couleur, passant d'un bleu foncé à un bleu plus clair. "Les eaux agitées diffusent plus de lumière et ont donc l'air plus claires."

© nasa

Barbuda a été frappée par l'ouragan lorsqu'il était en catégorie 5 (la plus forte). Antigua, elle, n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Etant donné que l'oeil de la tempête était vers le nord, l'île a subi moins de dommages.

© nasa