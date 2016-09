"La considération pour autrui, ce n’est pas mièvre"

Planète

Matthieu Ricard est l’un des membres actifs de l’institut Mind & Life. Moine bouddhiste et docteur en génétique cellulaire, il contribue à l’étude des bienfaits que l’entraînement de l’esprit et la méditation sur la compassion peuvent avoir sur le cerveau. Il est l’une des chevilles ouvrières du dialogue "Power & Care" qui a lieu en fin de semaine à Bruxelles.

De quelle manière le pouvoir, qui est un instrument de domination, et la considération pour autrui sont-ils compatibles et peuvent-ils engendrer des projets positifs pour les êtres et la nature ?

L’image qu’on a du pouvoir avec un grand P renvoie à l’oppression de Staline et de Mao Zedong, ou aux grands financiers qui peuvent tout se permettre par exemple, mais le pouvoir en lui-même est neutre, comme tout outil. Tout dépend donc de la motivation. C’est là que l’égoïsme, l’animosité, la considération pour autrui ou la bienveillance entrent en jeu. Tout pouvoir peut être utilisé dans les deux sens. En donnant tout à des projets humanitaires, j’utilise le pouvoir de l’argent à bon escient. Il y a aussi de la force et du pouvoir dans l’altruisme et la compassion.