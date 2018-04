1 Vidéo

"Ce n'est pas une blague": la station spatiale chinoise va (sans doute) chuter sur Terre le 1er avril

On s' attend à la chute sur Terre de la station spatiale chinoise Tiangong 1 depuis mars 2016, mais elle devrait avoir lieu ce week-end. La date envisagée est même le 1er avril, et "ce n'est pas une blague", comme le précisent volontiers les experts de l'agence spatiale française, le Cnes. La fenêtre d'estimation, à ce stade, s'étend plus précisément du matin du 31 mars à l'après-midi du 1er avril (temps universel), indique l'Agence spatiale européenne.