La Turquie inaugure le pont de la démesure: un "projet fou" qui ne fait pas du tout l’unanimité (PHOTOS)

Istanbul inaugurera ce vendredi un projet pharaonique : "Yavuz Sultan Selim", un pont de plus de 2 000 m de long suspendu au-dessus du Bosphore, dont la construction aura duré plus de trois ans. Symbole de la démesure qui caractérise le président turc Recep Tayyip Erdogan (lire ci-contre) qui a personnellement porté le projet, cette infrastructure gigantesque viendra donc s’ajouter dès aujourd’hui aux deux ponts qui reliaient déjà les rives du Bosphore : Atatürk et Galata.

Objectif annoncé par le gouvernement : désengorger le centre-ville d’Istanbul et permettre à la ville - qui compte aujourd’hui plus de 17 millions d’habitants - de poursuivre son expansion. Pour se faire, huit voies autoroutières et deux voies ferrées relieront le centre d’Istanbul à une zone située au nord de la ville et restée jusqu’ici relativement peu urbanisée. Les voitures devront en revanche s’acquitter de 3$ et les camions de 15$ pour effectuer la traversée. De quoi renflouer les caisses du gouvernement qui aurait officiellement dépensé plus de trois milliards de dollars, même si certaines voix jugent ce montant largement sous-estimé.

