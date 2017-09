PS, MR et cdH se sont entendus au parlement wallon pour que le gouvernement régional demande au Fédéral, à la Flandre et à Bruxelles de relancer un projet de 2009 demeuré dans les limbes: la création d'un réseau (centre) interfédéral pour promouvoir, voire développer, des méthodes de recherche scientifique qui évitent le recours à l'expérimentation animale. Les députés veulent que les chercheurs se tournent obligatoirement vers des méthodes qui n'utilisent pas d'animaux lorsqu'elles existent. A l'initiative du socialiste Edmund Stoffels, PS, MR et cdH ont déposé une proposition de résolution en ce sens, qui a été approuvée à l'unanimité lundi en commission de l'Environnement.

Les expérimentations animales dans le cadre de projets de recherche scientifique sont déjà soumises à l'autorisation préalable d'une commission éthique locale, propre à l'établissement de recherche.

A cet égard, le ministre en charge du Bien-Être animal, Carlo Di Antonio, dit vouloir assurer, dans son projet de Code du Bien-Être animal, une indépendance plus forte de l'autorité qui donne le feu vert à l'expérimentation. Car dans ces commissions éthiques locales amenée à valider le projet d'expérimentation, on retrouve parfois le responsable du laboratoire, voire le chercheur.

L'Union européenne interdit déjà de tester des produits cosmétiques ou leurs ingrédients sur des animaux, ainsi que de commercialiser ces produits.