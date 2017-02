L’avocat de l’aéroport de Vienne n’en revient toujours pas. Jeudi dernier, le Tribunal administratif fédéral de la ville a purement et simplement interdit aux gestionnaires de l’aéroport de construire une troisième piste. Le projet bénéficiait du soutien des autorités depuis des années, mais la justice autrichienne a estimé que les "aspects positifs" de cette extension étaient moins élevés que son "impact en termes d’émissions de CO2" . Pour une fois, il semblerait donc que le climat l’ait emporté sur les enjeux économiques.

D’après les magistrats, cette nouvelle piste aurait augmenté de façon "significative les émissions de gaz à effet de serre de l’Autriche" alors que le pays s’est engagé à diminuer de 2,5 % les émissions du secteur aérien d’ici 2020. "A ma connaissance, c’est la première fois au monde que la protection du climat est invoquée pour interdire un projet concret" , plaide depuis lors Maître Christian Schmelz dans la presse locale, ajoutant que ce projet devait permettre d’éviter un engorgement de l’aéroport qui table sur une hausse du nombre de passagers de 87 % d’ici 2025.

Un jugement innovant

Le "Flughafen Wien" a logiquement annoncé qu’il introduirait un recours contre ce jugement, mais celui-ci pourrait bien avoir une portée internationale quoi qu’il arrive. "Cette décision de justice semble très intéressante car elle est innovante" , estime l’avocat belge Matthieu Wemaere, spécialisé dans le Droit environnemental. "La Directive européenne de 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été modifiée pour la dernière fois en 2014 et inclut désormais le climat. […] Le juge autrichien a manifestement considéré que l’intérêt de protéger le climat était plus important que de permettre l’agrandissement de l’aéroport, alors que l’on sait très bien qu’il ne peut pas y avoir de lien de causalité direct et immédiat entre un projet pris individuellement et le phénomène global du changement climatique."

Avec une portée internationale ?

