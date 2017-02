Le gouvernement bruxellois dissimule-t-il aux citoyens qu’ils respirent un air pollué et nocif ?

Fin 2016, cinq Bruxellois soutenus par Client Earth, une organisation d’avocats spécialisée dans les affaires environnementales, ont déposé plainte contre le gouvernement bruxellois. Ils lui reprochent de ne pas agir suffisamment contre la pollution de l’air, principalement contre les importantes concentrations de dioxyde d’azote (NO2). Ce gaz, dont la principale source dans la capitale est le trafic, cause des irritations aux yeux, au nez, à la gorge et aux poumons dont la fonction peut être réduite entraînant des crises d’asthme et des problèmes respiratoires. Mi-janvier, à titre de mesure provisoire, les plaignants ont exigé la réouverture de trois stations de surveillance qui mesurent la qualité de l’air à Bruxelles. Ce vendredi, le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une décision préliminaire en précisant que le jugement sur les stations de mesure devrait attendre que toute l’affaire soit terminée, probablement en novembre 2017.

Le cabinet de Céline Fremault, ministre bruxelloise de l’Environnement, y voit la reconnaissance que le réseau de mesure de la pollution est conforme aux normes européennes et représentatif de l’impact sur les citoyens.

Pour l’avocat Ugo Taddei, qui défend les cinq Bruxellois, “ le gouvernement s’est soustrait à son devoir de révéler la véritable situation sur la toxicité de l’air aux citoyens. Ils ont utilisé une technique de procédure pour gagner du temps .” En cause : la fermeture des stations Arts Loi (depuis 2009) et rue Belliard (depuis 2014) où “ les données sur la qualité de l’air ont toujours été très préoccupantes” . Avant 2014, ces stations enregistraient les plus hautes concentrations en NO2 de la Région, bien au-delà de la valeur limite recommandée par l’Union européenne.

Bruxelles avait d’ailleurs déjà été mise en demeure par la Commission européenne concernant ces dépassements et son inaction en 2016. Un nouveau rapport publié lundi somme la Belgique de réduire les embouteillages et le nombre de voitures individuelles.

"Nous sommes consternés par l'insensibilité du gouvernement bruxellois"

“ Comme le gouvernement ne veut pas remplir ses obligations légales et morales, nous allons-nous mêmes effectuer des mesures et nous rendrons publics les résultats. La situation est grave, nous sommes consternés par l’insensibilité du gouvernement bruxellois et nous ne comprenons pas pourquoi il essaierait de cacher les mauvais résultats, au lieu de les utiliser comme un signal clair que les citoyens doivent être mieux protégés de ce tueur silencieux. Agir contre la pollution de l’air est urgent et possible tout de suite " affirme Ugo Taddei.





Que se passe-t-il avec les stations de mesure à l’arrêt ?

La station Arts Loi a été remise en service début janvier mais les données ne sont pas reprises dans le rapport officiel car elle ne correspond pas aux critères européens d’après Olivier Brasseur, responsable du laboratoire qualité de l’air à Bruxelles-Environnement. Les stations Belliard et Spinelli, sous la responsabilité du Parlement européen, étaient entretenues par Bruxelles Environnement mais le contrat a expiré en mars 2015. Pour ouvrir le marché à la concurrence, un appel d’offres va être lancé et en attendant, un changement de téléphonie au Parlement empêche la transmission automatique des données. Pourtant “ les stations fonctionnent , assure Delphine Colard, porte-parole, les données sont là, ils peuvent venir les chercher ! ” “ Ce serait étonnant qu’elles fonctionnent , répond Olivier Brasseur, étant donné qu’on a récupéré du matériel et des instruments… ”

Pour l’avocat Ugo Taddei, toutes ces discussions ne devraient pas empêcher le gouvernement bruxellois de mesurer la qualité de l’air: “ Les citoyens ont le droit de savoir que l’air est toxique .”