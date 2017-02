En cette veille de la Saint-Valentin, rentrons dans les coulisses de l’amour et explorons l’arrière-cuisine de Cupidon, sur les pas des scientifiques. Voici les étapes du coup de foudre, vues par l’endocrinologue Pr Vincent Geenen (ULg), qui consacre une conférence ce soir au sujet.



Avec Christine Debois (Psychologue-sexologue) et Chris Paulis (Anthropologue), il anime un Doc’Café intitulé « Je t’ai dans la peau. Quand les chercheurs de l’ULg parlent des relations amoureuses ». Ce Doc’Café se déroulera à la Brasserie Sauvenière (place Xavier Neujean, à Liège) ce lundi 13 février 2017 à 20h.

1. Tout démarre dans le cortex cérébral.

Le fait de tomber amoureux démarre dans le cortex cérébral. La naissance subite du sentiment amoureux fait partie d’un processus se déroulant dans cette partie du cerveau la plus développée dans l’espèce humaine, qui intervient dans un très grand nombre de fonctions cognitives. “Pour tomber amoureux, il faut que toute une série de codes interviennent, basés sur le patrimone génétique bien sûr, mais aussi sur beaucoup de facteurs environnementaux : éducation parentale, certains clichés photographiques qui peuvent intervenir dans une vie, la parole de la personne qui peut jouer un rôle, la sensibilité à la conversation de quelqu’un... La biologie va alors dépendre de ce contact au niveau du cerveau, explique Vincent Geenen. Car tout ne s’explique pas par la biologie. C’est le grand mystère du cortex cérébral et de ses fonctions extrêmement développées. Ce contact cérébral va mettre en place des mécanismes chimiques, qui dépendent eux-mêmes d’un coup de foudre plus grand, ‘cérébral’.” Ce qui nous rend aussi très différent des espèces animales les plus anciennes, où le cerveau olfactif et l’odorat jouaient une rôle très important, allant jusqu’à l’intervention de phéromones produites et relâchées dans l’environnement. Chez nous, ce système dit “voméro-nasal” est extrêmement peu développé et joue un rôle mineur dans la naissance du sentiment amoureux.

2. Une fraction de seconde plus tard, la libération de la “love hormone”.

Après ce premier contact dans le cerveau, la suite se passe après une fraction de seconde pour les uns, jusqu’à une minute ou deux pour les autres (ceux qui prennent tout de même le temps d’attendre que l’être aimé se mettent à parler, par exemple !) : des mécanismes chimiques se mettent alors en branle dans le cerveau. Au centre de ces substances : une petite hormone, l’ocytocine, est produite par des cellules nerveuses dans l’hypothalamus, un partie primitive du cerveau. Cette “hormone de l’amour”, fait de 9 “briques” d’acides aminés, est connue depuis la fin des années 1950 et son rôle important dans le lien social est démontré depuis récemment (lire par ailleurs). L’ocytocine n’est pas la seule à agir, mais celle qu’on connaît le mieux : on sait par exemple que la kisspeptine, un petit peptide (une sorte de molécule, formée de plusieurs acides aminés) a aussi énormément d’activité pour le lien social ainsi que le comportement sexuel et affectif. Des neurotransmetteurs (molécule transportant des messages d’un neurone à l’autre) vont aussi jouer un rôle. Reste qu’il y a deux écoles : faut-il une prise de conscience du sentiment amoureux pour que la chimie se produise ou est-ce la chimie qui nous fait penser : ‘je suis en train de tomber amoureux’ ? La science n’a pas tranché.











3. Ensuite, les comportements s’enclenchent

La chimie va renforcer le sentiment d’amour et ensuite dicter certains comportements. C’est l’ocytocine, par exemple qui va renforcer le comportement amoureux et va nous pousser à (avoir envie d’) être tendre, agréable, avec l’être aimé. Le système nerveux végétatif ou autonome, lui, va être activé par la dopamine et la noradrénaline, des neurostransmetteurs. Il va provoquer des rougissements en raison de la vasodilatation des vaisseaux du visage. “C’est cela aussi qui va faire que mon coeur commence à battre de plus en plus vite, car le système sympatique va accélerer le coeur, commente Vincent Geenen. Toute une série de phénomènes plus biologiques vont être en rapport cette espèce d’orchestration de stimulations nerveuses, juste en aval du coup de foudre. Ca peut aller très très vite”. D’une seconde à quelques minutes.

4. Et après, le risque d’addiction.

Tout cela, hélas peut déboucher sur un risque : celui de l’addiction. Le sentiment amoureux, le lien affectif, active en effet également les zones dites “de la récompense” du cerveau, impliquées dans l’addiction. Ces zones de récompenses qui interviennent dans le phénomène d’addiction amoureuse sont situées au niveau du système limbique, de l’amydgale et de l’hippocampe . Elles provoquent une sensation de bien-être et d’euphorie : des molécules comme les enképhalines (appelées opiacées du cerveau) et les endorphines sont en effet libérées dans les situations où l’amour est vécu pleinement ou qu’il y a un plaisir à être en présence de la personne. La rupture amoureuse et la désactivation de ces zones de récompenses, en revanche, va induire chez la personne touchée, des réactions proches de ceux qui sont en manque de drogue ou d’une substance addictive : dépression, manque puis désir de recréer ce lien affectif...





Tout ce qu'on sait sur l'hormone de l'amour

L’ocytocine, première hormone peptidique découverte en 1953 par Vincent du Vigneaud (New York), joue un rôle essentiel dans le processus de reproduction des espèces. A toutes les étapes, de la naissance du lien (lire ci-dessous), jusqu’à l’accouchement. L’ocytocine intervient dans l’érection chez l’homme, mais déclenche aussi l’éjection du lait lors de l’allaitement et les contractions de l’utérus au moment de l’accouchement. Elle n’agit pas seulement comme hormone, mais peut aussi se projeter dans différents zones du cerveau, dont le cortex cérébral. Surnommée l’hormone de l’amour, elle joue un rôle dans le lien social.

“Le premier lien social dans lequel on a montré un rôle, c’est l’induction du lien maternel. C’est grâce à elle que la maman va développer un sentiment d’affiliation vis a vis de son enfant. On sait cela à cause des exemples de maladies où le lien social est réduit à son maximum. Un exemple : dans l’autisme, on sait qu’il y a des anomalies de ce système de l’ocytocine, tant au niveau du message chimique qu’au niveau du récepteur, la molécule qui va enregistrer le message et la transformer en un signal dans les autres neurones.”, indique Vincent Geenen. Elle a aussi été mis en évidence dans la dépression, un état où on coupe le contact avec ses proches. Là aussi, le système de l’ocytocine est pertubé, et ses concentrations baissent. Comment stimuler l’ocytocine ? « Un spray nasal permet à l’ocytocine de passer directement dans le sang. Mais il n’y a encore aucune preuve que cela stimule les concentrations dans le cerveau. Et ce n’est pas un philtre d’amour, ce n’est pas parce que je mets de l’ocytocine dans mon nez, que je vais tomber amoureux de la personne en face de moi...”