Planète Comme les microbes par les temps qui courent, les idées reçues - tantôt vraies tantôt fausses - sur le froid circulent. En voici quelques-unes parmi de nombreuses autres.

FAUX: Le rhume s’attrape avec le froid

Non, pas exactement. Si le froid est certainement un facteur favorisant, pour s’enrhumer, il faut entrer en contact avec le virus. Celui-ci se transmet via les mucosités et la salive projetées par les éternuements et la toux. Mais aussi les microbes qui circulent, via les mains, notamment, excellent vecteur de transmission. Cela étant, il est vrai que les virus et les bactéries se développent mieux, surtout au niveau de la gorge et du nez, quand les températures baissent.

VRAI: Certaines parties du corps doivent être particulièrement bien protégées

Ainsi la tête, le cou et les mains, mais aussi la bouche, le nez et les pieds. Bien couvrir la tête permet d’éviter qu’une partie (7 à 10 %) de la chaleur produite par le corps s’échappe par le haut.

FAUX: Il faut surtout consommer des boissons chaudes pour se réchauffer

Boire en grande quantité des boissons froides peut réchauffer le corps car les vaisseaux sanguins se resserrent. Paradoxalement, boire du café chaud peut refroidir le corps, en empêchant ces vaisseaux de se resserrer.

FAUX: L’alcool tient chaud

Si boire un, deux ou trois petits verres peut donner cette impression, c’est que la consommation d’alcool dilate les vaisseaux sanguins cutanés qui envoient du sang chaud vers la peau. Un effet temporaire qui réduit considérablement la capacité du corps à se défendre. De fait, boire de l’alcool a pour effet d’empêcher le corps de grelotter naturellement pour se réchauffer; cela fait baisser la température corporelle et augmenter le risque d’hypothermie.

VRAI ET FAUX Le froid, c’est dans la tête

Oui et non. En visualisant des flammes à la base de la colonne dorsale, les pratiquants de toumo (ou tummo, signifiant "chaleur, feu intérieur"), une forme de méditation, arrivent à se réchauffer. La maîtrise de certaines techniques de respiration et de visualisation des moines tibétains notamment permettrait en effet de contrôler cette sensation de froid.

VRAI: Superposer plusieurs couches protège mieux du froid

Superposer (disons trois, par exemple) des vêtements légers et pas trop serrés est plus efficace pour se protéger du froid que porter un seul vêtement très épais. Pourquoi ? Parce que l’air sec présent entre les couches s’avère être un excellent isolant thermique. En contact avec la peau, la première couche devra pouvoir évacuer la transpiration. Alors que la couche intermédiaire servira à emprisonner l’air chaud, la couche extérieure devra protéger du vent et de l’eau, tout en laissant passer la transpiration.

FAUX: Les femmes sont plus frileuses

Parce qu’elles ont, souvent mais pas toujours, les mains et les pieds plus froids que leurs contemporains masculins, on a coutume de dire que les femmes sont plus frileuses. En réalité, la différence de température corporelle entre les deux sexes est de l’ordre de 0,2 %. Sans doute cette idée vient-elle du fait que les femmes ressentent le froid différemment. Par ailleurs, la masse musculaire plus importante des hommes leur confère un certain avantage, sachant que l’activité des muscles produit de la chaleur.

VRAI: On brûle des calories quand il fait froid

Bonne nouvelle - pour autant que cela en soit une -, grelotter fait maigrir. Ou disons plus exactement que, exposé à de basses températures, notre corps est amené à fournir un effort supplémentaire pour se réchauffer, ce qui l’amène à brûler des calories. Comme quoi, il y a aussi de bons côtés au froid !