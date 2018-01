Une nouvelle controverse autour des organismes génétiquement modifiés (OGM) agite les associations de consommateurs, les ONG de défense de l’environnement et certaines organisations de scientifiques. Des organismes appelés “nouveaux OGM” et résultant de nouvelles techniques pourraient échapper à la réglementation européenne. En France, 9 organisations ont demandé au ministère de l’Agriculture de les interdire. Faute de réponse, ils ont attaqué le ministère en justice auprès du Conseil d’Etat. Afin d’obtenir des éclaircissements sur le droit européen, le Conseil d’Etat a eu recours à la Cour de justice de l’Union européenne. L’avocat général doit rendre ses conclusions, non contraignantes, ce jeudi matin. L’avis final est attendu mi-2018.