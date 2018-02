Au pays de Volkswagen, BMW et Mercedes, la nouvelle est un fameux choc : la plus haute cour administrative du pays a autorisé mardi les communes allemandes à interdire l’accès des centres-villes aux véhicules diesel les plus polluants. Au départ, l’affaire ne concerne que Stuttgart et Düsseldorf, mais elle va avoir un effet domino dans toute l’Allemagne et, sans doute, au-delà.

Les normes européennes sur les émissions de dioxyde d’azote (NOx) sont dépassées dans 70 villes allemandes.

(...)