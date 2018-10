Missionné par la communauté internationale dans le cadre de l'Accord climat de Paris en 2015, le Giec a publié cette nuit un nouveau rapport qui fait le point sur les conséquences concrètes qu'aurait une hausse de la température globale de 1,5°C plutôt que 2 °C. Spécialiste de l'étude des climats du passé, la climatologue Valérie Masson Delmotte a coprésidé ces travaux.

A la lecture de ce rapport, on ressort avec l'impression que le réchauffement va plus vite et que ses effets se font ressentir plus forts qu'attendu. Quels sont les messages clefs ?

Nous avons identifié quatre points importants.

(...)