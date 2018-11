À l'occasion de la marche pour le climat organisée à Bruxelles ce 2 décembre, jour d'ouverture de la 24ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) en Pologne, la SNCB va lancer une offre spéciale pour ses voyageurs.

Dès le vendredi 30 novembre et jusqu'au dimanche 2 décembre inclus, des "Green Tickets" seront mis en vente aux guichets, aux automates ou sur le site internet de la SNCB. "À l'instar de la semaine de la Mobilité, durant laquelle la SNCB avait proposé le jour de la Journée sans voitures un billet avec ces mêmes conditions avantageuses, la SNCB entend promouvoir le train comme moyen de transport écologique. Toujours les jours, la SNCB contribue en effet à réduire les émissions de CO2 dans les déplacements des Belges qui choisissent de prendre le train comme moyen de déplacement", note l'entreprise ferroviaire.

L'initiative enthousiasme le député fédéral Ecolo Georges Gilkinet, qui avait interpellé le ministre de la Mobilité François Bellot (MR) à ce sujet la semaine dernière. "Je me réjouis de cette réaction positive et rapide de la SNCB à notre demande et à celle des milliers de Belges qui se rendront à la marche pour le climat. C'est bien la moindre des choses, vu la convergence de la lutte pour le climat et pour des transports en commun de qualité sur tout le territoire. Nous espérons également que l'offre de train sera adaptée pour l'occasion. Cela doit aussi encourager la SNCB à réfléchir à sa politique tarifaire pour les trajets de relativement longue distance mais aussi à une offre de train adaptée à ce type d'événement. C'est essentiel si le train veut concurrencer demain encore mieux d'autres types de transport. Et c'est essentiel pour le climat", commente le député.

À Bruxelles, les bus, trams et métros de la STIB seront gratuits ce dimanche pour encourager et faciliter la participation du plus grand nombre à la marche pour le climat.

Entre 20 000 et 25 000 manifestants

Selon le site officiel Claim the Climate, 30 388 participants sont inscrits à la manifestation prévue ce dimanche. Les organisateurs recommandent aux manifestants de privilégier le train ou le vélo pour se rendre à Bruxelles ou de faire appel au covoiturage. Selon la police de Bruxelles Capitale Ixelles, entre 20.000 et 25.000 personnes sont attendues dimanche à Bruxelles pour cette marche. Le rassemblement se fera dans les environs de la gare du Nord à partir de 11h00. Le départ est prévu vers 13h00. La manifestation passera via le boulevard Roi Albert II, la petite ceinture en surface (Botanique-Madou) et la rue de la Loi en sens contraire, vers le rond-point Schuman et le Cinquantenaire.