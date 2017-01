A l'occasion de notre série sur les mystères de la science, nous revenons sur les tentatives de communication extraterrestre. L'occasion de se replonger dans notre grand format déjà paru au début de l'année passée.





Quand la nuit est claire, il vous arrive certainement de plonger votre regard dans le ciel étoilé, avant de vous interroger face à l’immensité de l’Univers. « Sommes-nous vraiment seuls ? N’existe-t-il pas d’autres formes d’intelligence parmi les étoiles ? »

Selon certaines interprétations d'une équation suggérée en 1961 par l’astronome américain Frank Drake, il pourrait bien y avoir des millions de civilisations capables d'entrer en contact avec nous. Même si les chances qu’une planète finisse par abriter une société évoluée sont extrêmement faibles, on sait qu'il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, dont un bon cinquième (22%) s'apparenterait au système solaire. Et la Voie Lactée n’est qu’une galaxie parmi des milliards d'autres dans l’Univers.

Pour tenter de se joindre à la conversation cosmique, un petit groupe d’astronomes traquent, depuis plus d’un demi-siècle, toute vie qui se signalerait depuis les tréfonds de l’Univers, tandis que d’autres scientifiques jettent, depuis plus longtemps encore, des bouteilles dans l’océan cosmique. Pourtant, là-haut, personne ne daigne répondre...