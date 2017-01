En cette mi-août 1951, sous le soleil provençal de Pont-Saint-Esprit, près d’Orange, des dizaines, puis des centaines d’habitants semblent comme avoir été soudainement frappés par un mystérieux mais fameux coup de chaleur. Fameux au point d’entraîner en quelques jours au moins sept décès et bientôt une cinquantaine d’internements dans des hôpitaux psychiatriques de patients en proie à des hallucinations. Quand ils ne sont pas aussi victimes de nausées, vomissements, douleurs abdominales, frissons, bouffées de chaleur…

Ou d’autres symptômes moins souvent décrits, mais inquiétants - comme une tension artérielle anormalement basse, des complications cardio-vasculaires - un cœur qui bat à moins de 50 pulsations par minute -, des extrémités froides, des insomnies sans fin, vertiges, tremblements, sudation excessive et malodorante…

Débordés par des consultations qui ne désemplissent pas, les trois médecins de ce village du Gard penchent assez vite pour une intoxication alimentaire. Entre le 16 et le 21 août, quelque 130 personnes sont intoxiquées.

Mais ce sont sans doute les accès ou disons plutôt les crises de folie qui frappent le plus les esprits de cette paisible bourgade de 4 200 Spiripontains. "Je suis mort. Ma tête est en cuivre et j’ai des serpents dans le ventre", hurle un ouvrier, dans sa course folle pour se jeter dans le Rhône, avant qu’on le retienne. Tentatives de suicide, défenestrations, des dizaines de cas nécessiteront d’être internés. Ainsi, un patient suppliera-t-il les médecins de l’aider à "rattraper son cœur au bout de son pied", tandis qu’une sexagénaire déchire ses draps et se brise les côtes en se jetant contre les murs.

Le probable coupable vite démasqué

Dans un livre intitulé "Le Pain maudit" (Fayard, 2008), l’historien américain Steven L. Kaplan a rassemblé des témoignages publiés dans les journaux de l’époque. En un millier de pages, l’enquête aborde les multiples hypothèses susceptibles d’élucider cette hallucinante énigme.

Le plus que probable coupable semble vite démasqué : le pain, point commun entre tous ces patients. Mais pas n’importe quel pain, celui du boulanger Roch Briand, lui-même. Ce serait donc lui, l’auteur du pain tueur. "Le pain de la mort", comme l’a surnommé "Point de vue et image". A l’évidence, c’est en effet ce pain qui est à l’origine du mal qui s’est répandu à Pont-Saint-Esprit.

Hommes, femmes, enfants… Tous ceux - 300 personnes environ - qui avaient mangé de ce pain-là étaient touchés. Même le chat, qui fit des bonds jusqu’au plafond avant de rendre son dernier souffle ou le chien qui osa goûter à la fournée et succomba "après une funeste danse macabre", selon Kaplan.

(...)