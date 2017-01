Cyclopes, Kraken, centaures, sirènes... Et s’ils existaient vraiment ? Tous ces monstres ne sont pas uniquement issus de notre imagination. Ils trouvent leurs racines dans l’observation de la réalité, transformée ou pas. La science l’a prouvé.

Dans les légendes nordiques, le Kraken est capable d’avaler l’équipage entier d’un bateau. Ces histoires racontent qu’il hante les mers de l’Europe du Nord. Sa spécialité : attaquer les bateaux, à l’aide de ses grands bras. En cas d’échec, cette bête gigantesque nage en cercle autour du bateau, faisant sombrer le malheureux esquif.

Une légende, vraiment ? Au XIXe siècle, les naturalistes ont découvert l’existence d’un céphalopode géant, le Architeuthis dux. Taille maximale : 18 mètres. Et en 2005, des chercheurs japonais filmèrent un Architeuthis dans son habitat naturel, à 900m au fond du Pacifique Nord, et prouvèrent que ce puissant et rapide nageur utilise bien ses tentacules pour se saisir de ses proies. La légende est alors rentrée dans les annales de la science.

D’où viennent les monstres ? "De la réalité", répondent beaucoup de scientifiques qui s’intéressent à ce thème, comme Isabelle Jouteur, maître de conférences à l’Université de Poitiers. Pour cette spécialiste de la culture antique, des monstres comme le Cyclope, la sirène ou encore le dragon ont bien un point d’origine rationnel, bien ancré dans la réalité.

Souvenirs de voyages

Mais il y a plusieurs catégories de monstres et les explications de leurs origines peuvent donc être diverses. Un premier bon facteur explicatif, selon Isabelle Jouteur, peut être une erreur dans l’observation du réel : "Du côté des monstres mythologiques, il y a une part de déformation par le regard (ou le langage) de ce qu’on observe dans le réel. Exemple, la licorne ; on a pu rétroactivement expliquer l’invention du mythe de la licorne par une erreur dans l’observation d’une antilope que l’on aurait vue de profil, qui de la sorte aurait laissé croire à l’existence d’une créature dotée d’une corne unique. Les Grecs et les Romains étaient bien en contact avec ces animaux ( NdlR : grands voyageurs, conquêtes d’Alexandre le Grand chez les Grecs, guerres puniques chez les Romains...) , qui leur paraissaient monstrueux, car c’était un bestiaire inhabituel." Par ailleurs, les voyageurs revenus de contrée exotique pouvaient aussi rapporter ce qu’ils avaient vu, mais aussi entendu dire. Dans ce cas, le langage pouvait lui aussi intervenir dans cette déformation de la réalité.