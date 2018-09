Cet après-midi à 16 heures, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont signé ensemble la Déclaration dite Talanoa, dans le cadre du Talanoa Benelux Dialogue où les trois pays discutent de l’ambition climatique. Mais ces dernières heures, il y a eu du rififi autour de la déclaration à signer. Selon nos informations, en dernière minute, le cabinet Marghem a rejeté le compromis qui était sur la table, apparemment sous l'influence directe de la N-VA. La ministre a indiqué ne pas vouloir signer le texte, car il n'y avait pas d'accord politique dessus (au niveau belge). Le texte initial évoquait des objectifs climatiques à long terme - 2050. Mais cela n'est apparemment pas passé.





Des négociations de dernières minutes ont eu lieu pour rédiger une déclaration "a minima". Le texte final rassemble surtout des considérations d'ordre général ( respect de la science en matière climatique, importance des accords de Paris, besoin de coopération dans le Benelux, volonté de poursuivre le dialogue...), sans donner d'objectifs chiffrés. La ministre Marghem n'était pas présente lors de la signature ; elle a envoyé un représentant. Pour certains observateurs, la "Belgique a raté le coche" pour pouvoir se trouver dans les pays les plus progressifs en matière climatique. A l'occasion de la Cop 23, la ministre Marghem avait cependant signalé son intention d'adopter une position commune avec les Pays-Bas en matière de climat. Les Pays-Bas - ainsi que le Luxembourg, d'ailleurs - se profile comme un pays en pointe à ce niveau, souhaitant entre autres le renforcement des objectifs européens en matière climatique, pour être en ligne avec les accords de Paris.



En milieu d'après-midi, après la signature de la déclaration, "dont tous les éléments amibitieux ont été retirés", les associations Greenpeace, WWF, CNCD 11 11 11 et Inter-Environnement ont réagi, dans un texte commun envoyé à La Libre: "Aujourd'hui, une opportunité a été manquée par notre pays. Une opportunité pour remettre notre politique climatique sur le rails et rendre la crédibilité à notre pays sur cet enjeu. Sous votre impulsion, la Belgique a rejeté le projet de déclaration commune sur le climat préparée de longue date avec nos voisins et alliés les plus proches, les Pays-Bas et Luxembourg. Sur la forme, le fait que la Belgique laisse purement et simplement tomber ses amis au dernier moment est une nouveauté stupéfiante. Sur le fond, savoir qu'il n'est toujours pas possible, trois ans après l'Accord de Paris, que notre gouvernement promeuve des objectifs climatiques de long terme qui soient en ligne avec cet Accord, une vraie ambition pour 2050, est affligeant.



Les ONG poursuivent : "En 2015, pendant la COP21, les autorités belges ont réussi à atteindre un accord sur la répartition des efforts climatiques, après de longues nécogiations internes. Nous lançons ici un appel à vous, NVA et MR, qui avez les clés en main : restaurez une voix cohérente pour la Belgique sur l'enjeu climatique, et rejoignez l'ambition affichée par nos voisins du Benelux d'ici la COP24. Ce n'est qu'en prenant ainsi ses responsabilités que la présence belge à la COP24 fera sens."



"Aujourd'hui, nous avons vu de nombreux représentants de tous les secteurs, qui, au sein du Benelux partagent leurs idées et leur enthousiasme pour prendre la transition bas carbone à bras le corps. Réaliser cette transition nécessite maintenant une ambition politique assumée."





La déclaration ministérielle finale :



© dr