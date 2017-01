"Pour des raisons écologiques", la chaîne de magasins Carrefour a décidé, lundi, d’arrêter la vente de pangasius. Les autres distributeurs continuent de commercialiser ce poisson, pour autant qu’il soit labellisé ASC, garantissant notamment un élevage peu ou pas polluant.

1. Qui est le pangasius ?

Fiche d’identité. Le pangasius est un poisson d’eau douce de l’ordre des siluriformes, originaire du Mékong principalement. Il appartient à la famille des poissons-chats. On distingue principalement deux espèces. Historiquement, l’espèce la plus importante est le Pangasius bocourti, aussi appelé "Basa", qui est élevé en cage flottante dans le delta du Mékong. L’autre espèce - aujourd’hui la première exportée par le Viêtnam - est le Pangasius hypophtalmus, aussi appelé "Tra", dont la croissance a été rendue plus rapide avec les "progrès" de la recherche aquacole. Ces espèces à forte croissance peuvent mesurer 1,3 mètre et peser jusqu’à 44 kg. Ils sont cependant commercialisés dès l’âge de 6 mois (Tra) ou d’1 an (Basa) lorsqu’ils pèsent entre 1 et 2 kg.

2. Quelles sont les espèces de poissons d’élevage à éviter ?

Plusieurs produits d’élevage sont à éviter, selon le WWF, qui référence les espèces à acheter et consommer sans causer d’impact négatif sur l’environnement ni sur l’espèce. De nombreux poissons sont en nette diminution à cause, notamment, de la surpêche. Concernant l’élevage, si les filières ne sont pas labellisées, l’organisation de protection de l’environnement préconise d’éviter l’anguille en provenance d’Europe, la crevette tropicale, le thon rouge, le tilapia asiatique, la truite du Chili et le pangasius en provenance d’Asie.

3. Quelles sont les alternatives ?

Pas trop chères et savoureuses, les alternatives proposées sont notamment le filet de perche, le filet de claresse, le colin, le tilapia. D’un point de vue commercial et pour ne pas réduire les impacts bénéfiques pour l’environnement liés à l’arrêt de l’importation de pangasius, Carrefour propose d’autres poissons dans une même gamme de prix. Les variétés viendraient de moins loin et subiraient moins de temps de transport, ce qui permet de vendre du véritable poisson frais. Le pangasius "frais" était en réalité décongelé.

4. En consommer est-il dangereux pour la santé ?

